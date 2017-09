Oranjeleeuwinnen naar Nijmegen

Lieke Martens, Europees Voetbalster van het Jaar (Foto: ANP)

NIJMEGEN - Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal speelt de derde thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie in De Goffert in Nijmegen. Tegenstander in het duel op 28 november is Ierland.

Het stadion van NEC biedt plaats aan 12.500 toeschouwers. Op 24 oktober treft Oranje Noorwegen en 24 november staat de uitwedstrijd tegen Slowakije op het programma. Het eerste thuisduel, in het FC Groningen Stadion, was binnen drie dagen uitverkocht. Noord-Ierland is de vierde tegenstander in de groep. Het Nederlands team werd deze zomer in eigen land verrassend Europees kampioen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.