Mensen uit woning vanwege gaslek

ARNHEM - In de Hertogstraat in Arnhem zijn woensdagmiddag meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer gaat het om een voorzorgsmaatregel.

Volgens netbeheerder Liander is er een hoofdgasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden en is er een behoorlijke uitstroom van gas. Hoeveel mensen hun woning hebben moeten verlaten, is nog niet helemaal duidelijk.

Liander is bezig met het afsluiten van de hoofdleiding en zal daarna de schade repareren. Naar verwachting zal het enkele uren duren voordat alles hersteld is.