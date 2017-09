Joden steeds verder geïsoleerd: parken, restaurants en dierentuinen verboden

ARNHEM - Op 15 september 1941 wordt een nieuwe maatregel van kracht waarmee de Duitsers de Joden in een steeds groter isolement brengen. Vanaf deze dag zijn parken, café's, restaurant, bibliotheken, schouwburgen, musea en andere openbare gelegenheden voor Joden verboden.

Het is verbod midden in een lange rij van maatregelen. De Duitse bezetter hoopt de Joden zo stapsgewijs steeds verder uit het openbare leven te laten verdwijnen.

Joden mogen ook het Sonsbeek Park in Arnhem niet meer in - Foto: K. Snijders-Holm Nilsen/ Gelders Archief

Het begint er in de zomer van 1940 mee dat Joden uit de luchtbeschermingdienst worden gezet. In 1941 nemen de Duitsers veel nieuwe anti-Joodse maatregelen. Zo Joden mogen geen radio meer hebben en met ingang van het schooljaar 1941/1942 mogen Joodse kinderen niet meer naar een openbare school gaan. Twee weken later gaat een nieuw verbod in: Joden mogen niet meer naar de schouwburg, het park, een dierentuin, een restaurant of een andere openbare gelegenheid.

Controle op dit verbod is voor de Duitsers eenvoudig, aangezien iedereen altijd een persoonsbewijs bij zich moet dragen. In dat van Joden staat een grote J gestempeld. Het net van anti-Joodse maatregelen sluit zich steeds verder.

Een overzicht van alle anti-Joodse maatregelen kunt u hier bekijken.