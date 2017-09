Vitesse kiest voor realisme tegen Lazio Roma

ARNHEM - Vitesse speelt donderdagavond tegen Lazio Roma waarschijnlijk in een 5-3-2-formatie. Maikel van der Werff speelt als extra centrumverdediger. Een andere optie is een 4-4-2-systeem met een versterkt middenveld.

In dat geval kiest trainer Henk Fraser er voor om Van der Werff kort voor zijn verdediging te laten spelen en zijn Thomas Bruns, Bryan Linssen en Navarone Foor de andere middenvelders. Tim Matavz en Milot Rashica zijn in Gelredome (aanvang 21.05 uur) de twee aanvallers, zo bleek woensdag uit de training. Luc Castaignos begint op de bank. Rashica en aanvoerder Guram Kashia keren terug in de basis. Zij kregen zaterdag tegen Excelsior rust na de twee kwalificatie-interlands die ze voor hun land speelden.

Geen Serero

Een aderlating is dat de ervaren Thulani Serero ontbreekt vanwege hamstringklachten. De middenvelder uit Zuid-Afrika werkte apart van de groep een lichte baltraining af. 'Hij is er niet bij, deze wedstrijd komt net te vroeg', aldus trainer Henk Fraser. Ook Arnold Kruiswijk (rug) en Mukthar Ali missen het eerste duel in de Europa Leage door blessures. Beide spelers waren niet aanwezig op Papendal tijdens de training.

Off-day

Lazio Roma speelt overigens met een vergelijkbare tactiek. Zondag, toen AC Milan met 4-1 aan de kant werd geschoven, stonden er eveneens vijf verdedigers in de opstelling en twee aanvallers. Lazio geldt als de grote favoriet in de poule, maar treedt mogelijk aan met veel reserves. 'Maar ook met een B-ploeg is Lazio nog een uitstekende ploeg', weet Fraser. 'We moeten hopen op een off-day en zelf zullen we honderd procent moeten zijn.'

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Van der Werff, Miazga, Büttner; Bruns, Foor, Linssen; Matavz, Linssen.

