Duitsers vieren feest bij de opening van het Bommenlijntje

Duitse luchtamachtofficieren vieren de opening van het bommenlijntje - Gelders Archief Duitse officieren op een versierde trein - Gelders Archief Duitse officieren en notabelen bij de spoorlijn - Gelders Archief Duitse officieren vieren de opening van het bommenlijntje - Gelders Archief Een Duitse officier op de versierde feesttrein - Gelders Archief Duitse officieren reizen over het bommenlijntje - Gelders Archief

DEELEN - Het wordt in september, vermoedelijk de 16e, 1941 gevierd door de Duitsers: de opening van de spoorlijn Wolfheze-Deelen. In de volksmond is de lijn al snel het bommenlijntje gaan heten. Het spoor is gebouwd om bouwmaterialen en wapentuig makkelijk en snel naar de Duitse Fliegerhorst Deelen te kunnen transporteren.

Duitse officieren reizen met een versierde trein over het bommenlijntje tijdens het openingsfeest - Gelders Archief In de zomer van 1941 beginnen de werkzaamheden aan de spoorlijn en er wordt hard doorgewerkt. De eerste boom op het tracé wordt gekapt op maandag 9 juni en half juli wordt er al rails gelegd. In september is het bommenlijntje klaar en vieren de Duitsers hun feestje. De aftakking naar Deelen begint een paar honderd meter ten westen van station Wolfheze. De lijn gaat naar het noorden, steekt de Duitsekampweg over en gaat dan een stuk parallel langs de Wolfhezerweg richting de Amsterdamseweg. Vanaf daar gaat de spoorlijn de Veluwe op. Fliegerhorst Deelen is een zeer belangrijk vliegtuig voor de Duitsers, er zijn nachtjagers gestationeerd die geallieerde bommenwerpers moeten onderscheppen. Op het terrein is ook de grote vluchtleidingsbunker Diogenes. Vanuit deze bunker wordt het de luchtverdediging van het complete West-Europese luchtruim aangestuurd. Het bommenlijntje doet dienst als aanvoerlijn voor het enorme complex. Onder andere munitie, brandstof, vliegtuigonderdelen en V-1's worden over de spoorlijn naar Deelen gebracht. Het tracé van de spoorlijn - Foto Ad van Heijningen Na de oorlog is de lijn opgeheven, ook de rails zijn weggehaald. Maar tot op de dag van vandaag zijn er sporen van het bommenlijntje in het landschap te zien. De spoortunnel onder de A12 - Foto Ad van Heijningen