Vitesse-middenvelder Serero twijfelgeval voor Lazio

ARNHEM - Het ziet er naar uit dat Vitesse het donderdag in de Europa League-wedstrijd thuis tegen Lazio Roma moet doen zonder Thulani Serero. De 27-jarige Zuid-Afrikaan ontbrak woensdag op de laatste training. Arnold Kruiswijk (rugklachten) en Mukhtar Ali ontbreken zeker.

Verdedigende middenvelder Serero kampt al enige tijd met hamstringklachten. Zaterdag tegen Excelsior (3-0 zege) werd hij uit voorzorg gewisseld. Ali was toen zijn vervanger.

Serero ontbrak eerder in de competitiewedstrijd tegen AZ met een hamstringblessure. In dat duel werd hij node gemist. Charlie Colkett speelde toen op zijn plaats. Dat was geen succes.

Matt Miazga is de vervanger van Kruiswijk in het centrum van de defensie.

Omroep Gelderland doet donderdag live verslag van de wedstrijd tussen Vitesse en Lazio Roma. Radio Gelderland zendt vanaf 19.00 uur uit. Op internet houden we een liveblog bij en op Instagram verschijnen filmpjes rond de wedstrijd.