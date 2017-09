Steunpilaar Serero ontbreekt bij Vitesse in Europa Cup duel met Lazio Roma

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse kan donderdag in de Europa League-wedstrijd thuis tegen Lazio Roma niet beschikken over Thulani Serero. De 27-jarige Zuid-Afrikaan heeft last van zijn knie. Arnold Kruiswijk (rugklachten) en Mukhtar Ali (ziek) ontbreken ook.

Verdedigende middenvelder Serero kampte dit seizoen al enige tijd met hamstringklachten. Zaterdag tegen Excelsior (3-0 zege) werd hij gewisseld. Volgens trainer Henk Fraser gaat het om een blessure bij de aanhechting in de pees van de knie. Ali was een gegadigde om de positie van Serero over te nemen, maar Fraser liet tijdens de persconferentie weten dat de middenvelder van Chelsea ziek is. Maikel van der Werff zal nu als meest verdedigende middenvelder, of als extra centrumverdediger, de rol van Serero moeten vervullen. Matt Miazga is de vervanger van Kruiswijk in het centrum van de defensie. Omroep Gelderland doet donderdag live verslag van de wedstrijd tussen Vitesse en Lazio Roma. Radio Gelderland zendt vanaf 19.00 uur uit. Op internet houden we een liveblog bij en op Instagram verschijnen filmpjes rond de wedstrijd. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.