Airborne Herdenking, parachutisten en helikopters op de Ginkelse Heide

EDE - Op de Ginkelse Heide bij Ede worden vandaag weer honderden parachutisten gedropt bij de herdenking van Operatie Market Garden. Bij die herdenking zijn naar verwachting 20 tot 25 Britse en Poolse veteranen aanwezig.

De herdenking heeft dit jaar een bijzonder karakter omdat de Luchtmobiele Brigade, onze eigen Rode Baretten, 25 jaar bestaat. Dit jaar zullen 800 parachutisten uit zeven landen de sprong wagen.

Behalve paradroppings zijn er ook demonstraties met helikopters. De herdenking is vanaf 11.00 uur live te zien bij Omroep Gelderland, via tv en internet.

Op maandag 18 september 1944, Market Garden is inmiddels al een dag in volle gang, landen er op de Ginkelse Heide 2000 Britse en Poolse parachutisten. Samen met de troepen die een dag eerder bij Renkum en Oosterbeek zijn neergekomen moeten ze de brug bij Arnhem veroveren. Maar de Duitsers zijn inmiddels gealarmeerd en de para's komen midden in een veldslag terecht en lijden zware verliezen. Uiteindelijk zal geen van de soldaten de brug bereiken en moeten de Britten zich terugtrekken in Oosterbeek. Overigens is het parachutespringen bij de herdenking een betrekkelijk jonge traditie. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw werd dat te frivool gevonden voor het plechtige karakter van de herdenking.

Programma:

10.00 - 10.45 Massdrop parachutisten

10.45 - 11.00 Helikopterdemo

11.15 - 12.15 Officiële herdenking

12.30 - 14.30 Massdrop parachutisten

13.45 - 14.00 Helikopterdemo

15.00 - 15.30 Massdrop parachutisten

