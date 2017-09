Provincie: vliegtuigen nog steeds te laag over Gelderland

TEUGE - De vliegtuigen vanuit Lelystad komen straks nog steeds te laag over Gelderland, dat vindt de Provincie Gelderland. Het is nog onduidelijk voor hoeveel geluidsoverlast en extra fijnstof de vliegtuigen zullen zorgen, maar de overlast zal nog steeds aanzienlijk zijn.

'Wij betalen als provincie nu een prijs voor het feit dat het hele land meer wil vliegen', zegt een woordvoerder. 'Pas bij een herindeling van het luchtruim zullen de consequenties op de grond minder worden, maar dat staat nu pas gepland voor 2023. Hoe eerder dat gebeurt hoe beter', zegt de provincie.

Overigens is de Provincie Gelderland wel blij dat de vliegroutes boven de provincie ongeveer een kilometer hoger komen te liggen. Staatssecretaris Dijksma maakte gisteren bekend dat de routes van 6000 voet (1800 meter) naar 9000 voet (2700 meter) gaan. Daarnaast is de route iets verlegd, waardoor nu het rustgebied wordt ontzien en de vliegtuigen bovendien iets zuidelijker langs Ede gaan.

Bekijk hier de vliegroutes (pdf-bestand).

Parachutespringen

Maar de vliegtuigen blijven over Teuge vliegen en dat betekent dat er voor het parachutespringen geen oplossing is. De provincie vindt het jammer dat de door luchthaven Teuge aangedragen alternatieve route door de staatssecretaris niet is geaccepteerd. Teuge is voor Gelderland van groot economisch belang, vindt de provincie. De staatssecretaris heeft toegezegd met zowel de luchthaven als het paracentrum in gesprek te gaan.

De Tweede Kamer gaat volgende week in gesprek over de plannen rondom Lelystad Airport en de gevolgen van de vliegroutes. Pas dan wordt duidelijk hoe het verder gaat. Wel is duidelijk dat er informatieavonden komen in de regio.

Zie ook: Dijksma: geen laagvliegende vliegtuigen over Veluwe