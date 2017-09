Verzelfstandiging Tielse speeltuinen stap dichterbij

TIEL - De gemeente Tiel wil één bestuur voor alle Tielse speeltuinen. De gemeente is bezig om alle speeltuinen over te dragen aan wijkcomités. Zo wil de gemeente de participatie van bewoners vergroten, maar ook bezuinigen.

Het college denkt nu dat dit alleen mogelijk is met één overkoepelend bestuur, die onder andere voor de subsidieaanvragen verantwoordelijk is. Volgens wethouder Melissen is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het eenvoudiger is om groepen te vinden die aan speeltoestellen willen sleutelen, dan om in besturen te gaan zitten. Melissen vraagt de raad verder ook om een ton om de speeltuingroepen te kunnen ondersteunen. Wat hem betreft wordt dat ook elk jaar zo'n bedrag. Er wordt dan volgens hem alsnog voldoende bezuinigd.

De gemeente is aan het inventariseren welke van de ongeveer 90 speeltuinen kansrijk zijn om het beheer van over te dragen. Het kan zijn dat in de toekomst speelplekken verdwijnen door gebrek aan belangstelling uit de buurt. Wel blijft de gemeente in de gaten houden op speeltuinen voldoende over de stad verdeeld blijven.

Eerder dit jaar is al een brief aan omwonenden van de grote speeltuin aan de Hertog Arnoldstraat in Tiel gegaan met de vraag of er belangstelling is voor het zelf beheren van de speeltuin. Hierop is tot nog toe niet één reactie binnengekomen. Wethouder Melissen denkt toch dat het project in Tiel kansrijk is, omdat het elders in het land ook lukt.

Een aantal speelplekken wil de gemeente wel in eigen beheer houden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om het Cruijff Court en het Waterplein in Tiel.