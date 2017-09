Storm richt schade aan, nog geen grote problemen

ARNHEM - De stormschade lijkt tot nu toe mee te vallen. In onze provincie komen nauwelijks meldingen binnen.

De meldingen die er zijn gaan over enkele omgewaaide bomen of loshangende takken. Er waren meldingen uit Zelhem, Duiven, Gorssel, Ede en Nijmegen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt als gevolg van de storm. Wel raakten in Arnhem meerdere auto's beschadigd, nadat een boom omviel.

De springkussens, die voor woensdagmiddag waren gepland voor de jeugd in het centrum van Bemmel, zijn afgeblazen in verband met het slechte weer. Ondernemers wilden met de springkussens ook buiten het seizoen bezoekers naar hun winkels trekken, terwijl de kinderen zich buiten konden vermaken.

Paarden mennen

Door de regenval van de laatste dagen heeft de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie besloten het kampioenschap Hippiade Mennen in Ermelo niet door te laten gaan. Het grasterrein heeft het zwaar te verduren gehad en het is niet verantwoord om de wedstrijd hier af te werken. Het evenement is verplaatst naar zaterdag 23 september en wordt dan gehouden bij Ruitersportcentrum Kraaij in Nijkerkerveen.

