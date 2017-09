Duizendste keer beschuit met muisjes in kinderziekenhuis Nijmegen

Foto: Amalia kinderziekenhuis

NIJMEGEN - Voor de duizendste keer beschuit en muisjes in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen dit jaar. Dinsdag is duizendste baby in het ziekenhuis geboren. Het is een meisje en ze heet Karsu.

'Het was aanleiding voor een extra feestelijke felicitatie met cadeautjes die uitgereikt zijn door het personeel op de Verloskamers. De bevalling is voorspoedig verlopen', vertelt verloskundige Marloes van Dalen. Karsu kwam dinsdag om 9.17 uur ter wereld op de afdeling Perinatologie van het kinderziekenhuis. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.