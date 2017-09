Oorzaak ongeluk met brandweerwagen blijft raadsel

APELDOORN - Onderzoek van de politie en TNO heeft geen uitsluitsel gegeven over de oorzaak van het ongeval met een brandweerwagen in Apeldoorn, begin dit jaar. Een tankautospuit met duizenden liters bluswater ramde op 8 januari een woning op de hoek van de Vosselmanstraat en Hoofdstraat.

De gemeente Apeldoorn deelde woensdagochtend tijdens een persgesprek op het gemeentehuis de resultaten. De politie concludeerde na onderzoek dat de bestuurder in het bezit was van alle benodigde papieren en niet te hard had gereden.

Ook onderzoeksinstituut TNO kon geen duidelijke oorzaak aanwijzen. De brandweerwagen had wel 300 liter water te veel bij zich, maar dat is te verwaarlozen als je bedenkt dat er 16.000 liter water in de tank zit.

Beelden van de plek van het ongeval:

Aanpassingen aan nieuwe brandweerwagens

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) was begin dit jaar net bezig met de aanbesteding van tankwagenspuiten. Het ongeval was voor de burgemeester aanleiding om de eisen aan te passen.

Zo moeten de nieuwe brandweerwagens zijn uitgerust met een zogenoemd 'stabiliteitsprogramma'. Dat zorgt ervoor dat er automatisch wordt afgeremd als het water in de tank naar voren klotst. Ook wordt het volume van de tank aangepast van 16.000 naar 15.000 liter en komt hij lager bij de grond. De nieuwe brandweerwagens worden naar verwachting aan het eind van het jaar opgeleverd.

De bestuurder en bijrijder van de brandweerwagen raakten bij de botsing lichtgewond. 'Dat mag haast een wonder lijken', sprak woordvoerder Rob Nederhoff van de VNOG naderhand. De twee waren onderweg naar een brand in een autoshowroom in Teuge. De chauffeur is na de botsing weer aan het werk gegaan.

