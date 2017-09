Meisje dat verdween op weg naar school is terecht

DOETINCHEM - Het 14-jarige meisje uit Doetinchem, dat sinds dinsdagochtend werd vermist, is terecht. Dat meldt de politie.

De tiener was vanuit huis naar school gegaan, maar kwam daar niet aan. Haar ouders schakelden daarop de politie in.

Waarom het meisje verdween, is niet bekend. De politie kan alleen maar zeggen dat ze in de nacht van dinsdag op woensdag is teruggevonden.

