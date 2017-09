Nieuwe test kan prostaatkanker veel beter voorspellen

NIJMEGEN - Een nieuwe urinetest kan beter voorspellen of iemand prostaatkanker heeft. Met de test kan dat met 98 procent zekerheid worden vastgesteld. Dat blijkt een studie onder 172 patiënten. De test is in Nijmegen ontwikkeld en daarna verder verbeterd. Met de huidige standaard bloedtest wordt maar 50 procent correct voorspeld.

'Als de test aangeeft dat het goed is, is het ook voor 98 procent zeker dat het goed is', aldus professor Peter Mulders van het Radboudumc in Nijmegen.

Bovendien is het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen significante en niet-significante prostaatkanker. 'Alleen significante prostaatkanker is gevaarlijk. De ander is niet gevaarlijk en moet niet behandeld worden. Dan hoeven er dus minder operaties worden verricht en minder prostaatbiopten worden gedaan. Het voorkomt dus overbehandeling', stelt Mulders.

Dat bespaart weer geld en kan compenseren dat de urinetest (175 euro) duurder is dat de bloedtest (7 euro).

'Testen helpen elkaar'

In juli kwam het Radboudumc al naar buiten dat er met een MRI-scan een snellere manier was gevonden om prostaatkanker op te sporen. 'Dat is 1+1=3', legt de professor uit. 'Met beide testen kan nog beter worden bepaald of iemand kwaadaardige prostaatkanker heeft. Ze helpen elkaar.'

'Maar de urinetest kan ook bepalen of de MRI-scan wel nodig is. Als die met zekerheid aangeeft dat iemand geen prostaatkanker heeft, hoeft de scan niet te worden uitgevoerd.'

