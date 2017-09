'Verdachte sloeg slachtoffer met spade dood'

WAGENINGEN - De 22-jarige man uit Wageningen die ervan wordt verdacht in juni zijn collega te hebben gedood, zou met een spade ingeslagen en ingehakt hebben op het slachtoffer. Dat bleek woensdag tijdens de rechtszaak in Arnhem.

De verdachte zou zijn collega op 7 juni hebben aangevallen toen ze bezig waren met groenwerkzaamheden aan de Gruttoweide. Volgens de officier van justitie sloeg hij het 54-jarige slachtoffer uit Wageningen met een spade op het hoofd en bleef hij op het hoofd van de man inslaan en inhakken, terwijl die bewusteloos op de grond lag.

Diezelfde dag werd de verdachte aangehouden op de Mondriaanlaan.

Slachtoffer verminkt

Een getuige zag de dode en verminkte man liggen. Volgens hem 'leek het wel alsof hij een rode zakdoek over zijn hoofd had'. Maar toen ik nog goed keek, was het afschuwelijk'. Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte doodslag ten laste gelegd. De zaak is woensdag voor het eerst behandeld.

De zaak rond de 'snoeimoord' wordt op 6 december vervolgd, maar de inhoudelijke behandeling is pas op 24 januari volgend jaar.