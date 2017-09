Marcouch: we kennen de reputatie van Lazio-aanhang

ARNHEM - De gemeente Arnhem is druk bezig met de voorbereidingen op een 'voetbalfeest' zoals ze dat zelf noemen. Vitesse speelt donderdag tegen Lazio Roma in de Europa League en dat vergt een hoop aandacht, vooral voor de nieuwe burgemeester van de Gelderse hoofdstad, Ahmed Marcouch.

Op dit moment is het nog rustig in Arnhem, maar donderdag verwacht de burgemeester drukte. 'Het wordt een groot feest, we willen één groot voetbalfeest. En dat gaat donderdag echt wel leven hier', aldus Marcouch.

En ook bij Marcouch zelf gaat het al een beetje leven, al zal hij niet voor zijn plezier naar voetbal kijken.. 'Ik ben burgemeester van Arnhem, dus Vitesse is mijn club. Ik ben blij en trots dat het zo goed gaat, hopelijk donderdag ook. Maar ik ben geen voetbalfanaat, dus tot zover ook mijn interesse.'

Vitesse-sjaal

Foto: EPA

Toch is Marcouch al verschillende keren in GelreDome geweest. 'Als Kamerlid, maar ook zelf een keer. Ik denk dat ik nu een keer of vier in het stadion ben geweest, maar dat gaat de komende tijd vaker gebeuren. Donderdag voor het eerst.' Dan zal de burgemeester in functie zijn, maar hij belooft dat hij ook wat geel-zwart zal dragen. 'In ieder geval een Vitesse-sjaal.'

Maar voorafgaand aan de wedstrijd én na afloop is het misschien nog wel belangrijker voor Marcouch. Met Lazio Roma komen er ook fans naar Arnhem die een bedenkelijke reputatie hebben. Een deel van de harde kern koestert openlijk warme gevoelens voor het fascisme.

Foto: EPA

'Als je zo'n wedstrijd hebt en je kent de achtergrond van een deel van de Italiaanse supporters, weet je dat we ons ook goed voorbereiden op misdragingen. Er is namelijk altijd een deel dat het feestje wil verpesten. We zullen dan ook handhavend optreden tegen misdragingen. Maar ik hoop dat iedereen beseft dat het een feest is en ik reken dan ook op onze eigen supporters, maar ook op de Italianen', aldus de burgemeester.

Onder begeleiding

Daarnaast zullen de Italiaanse supporters, onder andere door de politie, worden begeleid in Arnhem. 'Er is een fanzone voor ze op het Gele Rijders Plein en daar worden ze onder begeleiding heen gebracht. Ook worden de supporters op de juiste manier vanuit de stad naar het stadion begeleid.'

En als alles goed gaat, hoopt Marcouch natuurlijk ook nog op een feest na afloop van de wedstrijd. 'Ik hoop dat we winnen. Ik doe geen voorspelling. Als we maar winnen.'

