Auto vliegt in brand na botsing tegen boom

APELDOORN - Op de A50 bij Apeldoorn is dinsdagavond een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen. Dat meldt brandweer Vaassen.

Het eenzijdige ongeval gebeurde even na half 12. De wagen raakte de vangrail in de middenberm, vloog daardoor van de weg en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

Bij de botsing vatte de auto vlam. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Een inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.