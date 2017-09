Deze dame mag koning Willem-Alexander de hand schudden

ULFT - De Doetinchemse onderneemster Gabi Hunter mag volgende week woensdag met burgemeester Mark Boumans een bezoek brengen aan koning Willem-Alexander. Iedere burgemeester van Gelderland mag een bijzondere inwoner meenemen naar het provinciehuis in Arnhem, dat wordt geopend door de koning.

'Ik dacht echt, wat is dit? Waarom moeten ze mij nou hebben?', zegt Gabi Hunter in een vlog, die ze speciaal voor de gelegenheid maakte. 'Ik weet er niks van, wat is de etiquette?'

Hieronder de vlog van Hunter. De tekst gaat daaronder verder.

Toch is de Doetinchemse onderneemster erg blij met haar uitnodiging. 'Ik moet iets aan en ik moet op schoenen. En hoe doe ik mijn haar?', aldus Hunter. Daarom heeft ze de ondernemers in Doetinchem gevraagd haar te helpen. 'Omdat ik natuurlijk namens jullie ga, alle inwoners van Doetinchem.'



Hunter maakt zich met haar stichting Komt voor de Bakker hard voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In haar taartenzaak Gaabs kunnen jongeren met een psychiatrische achtergrond werkervaring op doen om daarna door te stromen naar de banenmarkt.