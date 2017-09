Burgemeester moet het weten: wat zit er toch in die mysterieuze kist?

ELBURG - Jarenlang stond in de kamer van de burgemeester van Elburg een zware antieke documentenkist. Omdat de sleutel van de kist kwijt was, werd er volop gespeculeerd over de inhoud. Bij burgemeester Harry Dijksma was de nieuwsgierigheid zo groot, dat hij actie ondernam.

Dijksma benaderde streekarchivaris Hajo de Roo. Hij adviseerde een slotenmaker in Amsterdam, die veel ervaring op dit gebied heeft. De kist werd vervolgens naar de hoofdstad vervoerd. Een hele klus, omdat het object 350(!) kilo weegt. De slotenmaker kreeg de kist, na de nodige moeite, open. De inhoud viel alleen wat tegen... er zat helemaal niets in. De kist bleek zo zwaar, omdat er een dubbelwandige beveiliging in zit om hem tegen brand te beveiligen. Goudgeld In de zeventiende en achttiende eeuw werd zo'n kist gebruikt door scheepskapiteins om goudgeld en belangrijke scheepspapieren op te bergen. De slotenmaker heeft een nieuwe sleutel voor de kist gesmeed en het slotmechanisme weer hersteld. De burgemeester van Elburg heeft het object inmiddels terug.