Surfers trotseren storm: 'Fantastisch om nu het water op te gaan'

Foto: Public Domain Pictures

ARNHEM - Voor velen is stormachtige weer reden om binnen te blijven, maar dat geldt niet voor kite- en windsufers. Die gaan deze onstuimige woensdag massaal het water op. 'Het is gewoon fantastisch om met deze wind te gaan varen. Voor een surfer waait het eigenlijk nooit te hard', jubelt Barry van Lingen van Surfclub Telstar in Ermelo.

In Gelderland gaat het vooral bij de Randmeren hard waaien. Er worden daar windstoten van zo'n 90 kilometer per uur verwacht. 'Geweldig om lekker te vechten tegen de elementen', lacht Barry, die ruim 40 jaar ervaring heeft. Luister het radio-interview met Barry van Lingen terug: Volgens Barry zijn er veel watersporters die vandaag een dagje vrij nemen om de storm te trotseren. Normaal heeft hij het niet zo druk op een doordeweekse dag. 'Zodra het waait, moeten surfers gewoon het water op. Als je dan bij ons kijkt, staan er duizenden mensen plezier te hebben.' Barry's surfclub is gevestigd bij Strand Horst. Hij vertelt dat hij eerder deze week al opgewonden mensen aan de telefoon had. 'Het gaat waaien, zijn jullie open? Ik ben zelf kitesurfer, dus ik weet dat je hard sneller gaat kloppen met dit weer.' Strand Horst populair Volgens Barry is Strand Horst ideaal met dit weer. 'Het is gewoon een heel groot ondiep meer waar je lekker kunt spelen', legt hij uit. 'Als je valt, sta je tot aan je heupen in het water dus kan je gewoon weer verder. Het is populair bij watersporters uit heel Europa.' Zelf probeert de eigenaar van Surfclub Telstar ook nog een uurtje het water op te gaan. 'Dit soort dagen met zoveel wind zijn heel uniek', benadrukt hij. Barry heeft voor vandaag wel alle lessen moeten afzeggen, omdat hij met dit weer de veiligheid niet kan waarborgen. Zie ook: Waarschuwing: pas op voor zware windstoten

Het gaat woensdag stormen, met windstoten tot 90 kilometer per uur