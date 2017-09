Veiling van start: bieden op koffiepotten Klaas Gubbels

Foto: Veilingbedrijf Derksen

ARNHEM - Multi-kunstenaar Klaas Gubbels uit Arnhem heeft zijn atelier opgeruimd. En liefhebbers kunnen daarvan profiteren, want hij verkoopt zo'n 300 objecten.Dat doet hij via een veiling. Overigens is niet alles dat hij verkoopt echt van zijn hand, de meeste spullen heeft hij zelf gekocht op rommelmarkten.

'Elk voorwerp is voor Gubbels een bron van inspiratie', zegt veilingmeester Albert Keddeman van het veilinghuis Derksen aan de Amsterdamseweg in Arnhem. Hij laat dat graag zien aan de hand van twee Koffiekannen. 'Zo'n kan lijkt meer een olielampje, maar er zijn genoeg Gubbelfans die hier helemaal weg van zijn.' Afgelopen weekend waren de kijkdagen bij het veilinghuis. Die werden druk bezocht. Dinsdag is de veiling van de spullen begonnen. Omdat het om bezit van Klaas Gubbels gaat en niet om kunst die door hem is gemaakt, hoeft men niet al te diep in de buidel te tasten om een object te bemachtigen. Voor een paar tientjes kunnen mensen al de nieuwe eigenaar zijn van een object dat in het atelier van de kunstenaar heeft gestaan. 'Het is een kannetje, en dat is wat hij doet' Neem Erik. Hij heeft voor een bedrag van zestig euro een klein grijs kannetje gekocht op de veiling. Een koopje: hij kan zijn geluk niet op en gaat breeduit lachend naar huis. Gubbels heeft op alle veilingstukken zijn initialen gezet. Ook op de bodem van Eriks grijze kannetje, en dat maakt het kannetje extra speciaal. Zie ook: Bieden maar! Koffiepotten in de verkoop Reageren op dit bericht? Mail de redactie.