Coaches gaan getroffen pluimveehouders helpen

BARNEVELD - De gemeenten Barneveld en Ede gaan gezamenlijk vijf coaches inzetten om pluimveehouders te ondersteunen waarvan het bedrijf op slot zit omdat ze kampen met fipronil in hun stallen. Volgens de gemeenten zijn er pluimveehouders die in stilte zelf het probleem proberen op te lossen. Via coaches wil men deze groep bereiken. omdat de crisis nog lang zal duren.

25 bedrijven in de gemeente Barneveld zitten nog steeds op slot. De pluimveehouders hebben het bedrijf Chickfriend uit Barneveld ingehuurd om bloedluis te bestrijden. Later blijkt dat in het mengsel fipronil was toegevoegd. Dit is een verboden middel dat niet gebruikt mag worden in de pluimveesector. Op dit moment zitten de eigenaren van het bedrijf nog steeds vast, in beperking.

De gemeenten willen deze coaches het erf op laten gaan om vertrouwelijk de getroffen boeren te ondersteunen. Het blijkt dat de fipronilcrisis lastig is te tackelen. Zo zijn de boeren bezig met het schoonmaken van de stallen met een kleine hoeveelheid waterstofperoxide en soda. Maar de vraag is nog altijd of fipronil zo in zijn geheel kan worden verwijderd. Zolang dat niet duidelijk is, kan een boer geen nieuwe kippen plaatsen in zijn stal. Boeren zijn daarnaast druk met het laten testen van eieren in een laboratorium. De kosten lopen intussen op en er komt geen cent binnen omdat de bedrijven geblokkeerd zijn.

Financiële steun voor boeren

De Barneveldse eenmansfractie Henk van den Brink liet dinsdag tijdens de commissievergadering weten dat de boeren nu kampen met hoge schulden vanwege onder andere de onderzoekskosten waar ze zelf voor opdraaien. Van Den Brink kondigde een motie aan. Hij wil dat de gemeente 150.000 euro uittrekt voor de getroffen pluimveehouders.

Raadsbreed is men in Barneveld van mening dat het een goed idee is iets te doen, al is het een druppel op de gloeiende plaat. Het college bekijkt alvast wat juridisch mogelijk is, want de gemeente mag bedrijven geen inkomenssteun geven. 27 september wordt de motie in stemming gebracht.

Pluim voor de inwoners

Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld zei dat hij diep onder de indruk is van de inwoners. Boeren moeten gehoord worden en dat is gebeurd, meldde hij tijdens de commissievergadering. Kerken, buren, iedereen hielp de boeren tijdens het vernietigen van de eieren, zei Van Dijk. Ook was men er tijdens het ruimen, aldus de burgemeester. Wel merkte Van Dijk op dat er misschien een infrastructuur moet worden opgezet om de hulp te stroomlijnen.

Verder zei Van Dijk dat de gemeente Barneveld druk blijft leggen bij de overheid, de provincie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Want het kan niet zo zijn zegt hij dat alleen strikte regels worden opgelegd en laboratoriumtesten worden uitgevoerd. De boeren moeten ook gehoord worden in deze crisis, herhaalde de burgemeester.

Er is al een steunpunt voor boeren dat wordt ondersteund door de gemeente Barneveld: het Poultry Expertise Centrum. Getroffen pluimveehouders kunnen daar naartoe bellen met al hun vragen over de fipronilkwestie. Het nummer van het centrum: 088 020 64 10.