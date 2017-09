Sponsorloop met Caribisch tintje voor slachtoffers Sint-Maarten

VELDDRIEL - Orkaan Irma heeft grote schade aangericht op Sint-Maarten. Nu de zware storm is gaan liggen, is er geld nodig voor de slachtoffers. Daarom organiseert de stichting 'Bommelerwaard helpt Sint-Maarten' op 19 en 20 september allerlei acties om geld in te zamelen.

De stichting moet nog worden opgericht, dat gebeurt woensdagmiddag. Gemeenten, ondernemers, dorps- en wijkraden en inwoners van de Bommelerwaard zijn in de stichting verenigd en gaan een maand lang geld inzamelen.

Sponsorloop en veiling

Op dinsdag 19 september om 19.30 uur is er bijvoorbeeld een sponsorloop rondom de Tijningenplas. Hardlopers of wandelaars van alle leeftijden mogen één of meerdere rondjes van 1 kilometer lopen. 'Trek een tropische outfit aan en neem een lichtje mee', aldus de organisatie.

Woensdag 20 september staat de hele dag in het teken van hulp aan Sint-Maarten: scholen kunnen meedoen met eigen acties. 's Avonds is er een veilig in de Poorterij in Zaltbommel.

De actie eindigt op 30 september op de Ponymarkt in Brakel. Meer informatie over de hulpactie is te vinden op de Facebookpagina van de stichting.