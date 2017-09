Overvallers zetten weg af voor roof kostbare sieraden

De beroving vond plaats op de parkeerplaats van restaurant de Echoput aan de Amersfoortseweg. De man uit Portugal werd door meerdere mannen belaagd. Hij wilde zijn tas met daarin antieke sieraden niet zomaar afgeven en er ontstond een worsteling. Een van de daders trok een mes en het slachtoffer liep een snijwond aan zijn gezicht op.

Weg afgezet

Het lijkt er volgens de politie sterk op dat de overvallers wisten wie ze gingen overvallen. Het slachtoffer zou zijn opgewacht. Ook de ontsnapping van de daders was goed geregeld.

Een van de daders stond in een lichtkleurige Citroën met Frans kenteken tegenover het restaurant in de berm te wachten. Toen de overvallers op de parkeerplaats na de overval in een zwarte Alfa Romeo sprongen, reed de Citroën de weg op om het verkeer op de drukke weg tegen te houden. Zo kon de Alfa, ook met Frans kenteken, er direct vandoor.

Achter elkaar aan reden de auto's vervolgens weg richting Nieuw Millingen. Later op de dag werd de zwarte Alfa Romeo gevonden achter restaurant Buds in Nieuw Millingen. Waarschijnlijk zijn de daders uit de zwarte Alfa hier overgestapt in de Citroën.

Ieder spoor ontbreekt

Sinds de beroving op 7 september is er niets meer van de drie à vier daders vernomen. De politie zoekt getuigen die de auto van de daders heeft gezien of iets anders dat met de beroving te maken kan hebben.

Bureau GLD besteedt woensdagavond aandacht aan de zaak.

