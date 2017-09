'Huurachterstand van 100.000 euro voor zorginstelling'

NIJMEGEN - De Rigtergroep, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Nijmegen, kampt met een huurachterstand van 100.000 euro. Dat zeggen verhuurders tegen Omroep Gelderland. De financiële problemen spelen volgens de verhuurders sinds de gemeente beslag heeft laten leggen op de bankrekening van de zorginstelling.

Hierdoor is de huurachterstand fors opgelopen naar ongeveer een ton. De verhuurders maken zich zorgen over het verdere verloop van deze situatie. 'Ik zal het met minder huur moeten doen nu. Ik mag de cliënten eruit zetten, maar dat doe je niet. Je hebt het over hulpbehoevende mensen. Dat kan niet', zegt de verhuurder die anoniem wil blijven.

De cliënten van de Rigtergroep wonen in appartementen die 700 tot 1200 euro per maand kosten. De cliënten zelf betalen een deel van de huur, bijvoorbeeld 300 of 600 euro. De Rigtergroep legde de rest van het huurbedrag bij.

'Rigter wilde geen goedkopere appartementen'

'Ik heb heel vaak aan de directie van de Rigtergroep gevraagd of het wel slim is wat ze doen. Ik kom er nu ook achter dat het gat van de huur opgevuld moet zijn met pgb (persoonsgebonden budget, red.). Dat klopt niet. Ik heb goedkopere alternatieven aangeboden aan de Rigtergroep. Maar daar wilden zowel de cliënt als de Rigtergroep geen gebruik van maken. De cliënten willen niet uit het centrum'', zegt een verhuurder die anoniem wil blijven.

Aangifte wegens fraude

De gemeente Nijmegen deed in juli aangifte tegen zorginstelling Rigtergroep. Uit onderzoek van de gemeente zou zijn gebleken dat de zorggroep voor 1,1 miljoen euro heeft gefraudeerd.Volgens de gemeente mocht Rigtergroep het huurbedrag niet met pgb-geld aanvullen, omdat met pgb alleen zorg betaald mag worden..

Rigtergroep biedt aan 47 cliënten met psychiatrische aandoeningen begeleiding bij het zelfstandig wonen. De cliënten zouden van de gemeente tot 1 januari de tijd krijgen om een nieuwe woning en zorgaanbieder te vinden. Maar onlangs is besloten dat de verhuisdatum uiterlijk 1 oktober wordt. Dit komt doordat de zorg niet meer gegarandeerd kan worden, omdat steeds meer personeel de Rigtergroep verlaat.

Volgens de gemeente is voor bijna de helft van de 47 cliënten al een oplossing gevonden. Het leegstaande verpleeghuis De Doekenborg in wijk Aldenhof is een aanbod dat de andere cliënten hebben gekregen.

'Jaarrekeningen openbaar'

Woensdag zullen ouders van cliënten hun zorg uiten in de raadsvergadering van Nijmegen. En raadsleden gaan de wethouder ondervragen over de situatie die nu is ontstaan. De PvdA vindt dat geld voor zorg aan zorg besteed moet worden. De partij wil dat de komende jaren goed gecontroleerd gaat worden waar het zorggeld aan besteed wordt.

Dat de jaarrekening van de Rigtergroep niet openbaar is vindt hij kwalijk. 'Ik wil de mogelijkheid onderzoeken of wij als gemeente kunnen eisen dat alle jaarrekeningen van zorginstellingen openbaar worden. En ik vind dat de gemeente de jaarrekening goed moet controleren', zegt raadslid Ammar Selman.

Woningtekort

Hij wil ook voorstellen dat De Doekenborg niet een tijdelijke oplossing wordt, maar met de nodige aanpassingen een permanente oplossing. John Brom van Stadspartij DNF erkent dat er een tekort is aan maatschappelijke huisvesting en wil daar ook een oplossing voor.

'Nu kunnen zorginstellingen misbruik maken van het woningtekort. Er zijn instellingen die winsten maken van 15 procent. Dan moeten de alarmbellen wel gaan rinkelen. Vertrouwen is goed, maar controle is beter', vindt Brom. Hij wil dat er goed gecontroleerd gaat worden en dat er ook samengewerkt gaat worden met andere gemeenten. Want zorginstellingen zoals Rigtergroep bieden zorg in meerdere gemeenten.

De woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie dat er alleen onderzoek wordt gedaan als er meldingen binnenkomen. Maar Brom vindt dat er ook zonder melding actief gecontroleerd moet worden. 'Niet iedere cliënt is mondig genoeg om aan de bel te trekken. Ze zijn blij als ze de dag doorkomen en dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Het is onze plicht om actief te controleren.'

Bij de Rigtergroep wil niemand reageren op de verhalen over huurachterstand.

