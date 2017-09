Lazio tegen Vitesse zonder Wallace en Nani

ARNHEM - Lazio moet het donderdag in de eerste groepswedstrijd tegen Vitesse in de Europa League doen zonder centrale verdediger Wallace en vleugelspeler Nani. Beiden zijn geblesseerd.

Wallace ontbreekt in Arnhem door een kuitblessure. De 22-jarige Braziliaan is waarschijnlijk een maand uitgeschakeld. Hij raakte zondag geblesseerd in het duel met AC Milan, dat door Lazio met 4-1 werd gewonnen.

Nani is nog niet hersteld van een knieblessure. De van Valencia gehuurde Portugees is waarschijnlijk over anderhalve week weer speelklaar.

Omroep Gelderland doet donderdag live verslag van de wedstrijd tussen Vitesse en Lazio Roma. Radio Gelderland zendt vanaf 19.00 uur uit. Op internet houden we een liveblog bij en op Instagram verschijnen filmpjes rond de wedstrijd.