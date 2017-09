'Nijmegen heeft te rigoureus ingegrepen; kwetsbare cliënten de dupe'

NIJMEGEN - 'Je kunt op je klompen aanvoelen dat personeel wegloopt als je aangifte tegen een zorginstelling doet.' Dat zegt directeur Aline Molenaar van de belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo. Volgens Molenaar heeft de gemeente niet goed nagedacht over de gevolgen voor de kwetsbare cliënten die nu de dupe zijn.

De gemeente Nijmegen deed in juli aangifte tegen zorginstelling Rigtergroep. Uit onderzoek van de gemeente zou zijn gebleken dat de zorggroep voor 1,1 miljoen euro heeft gefraudeerd. Rigtergroep biedt aan 47 cliënten met psychiatrische aandoeningen begeleiding bij het zelfstandig wonen. De cliënten zouden tot 1 januari de tijd krijgen om een nieuwe woning en zorgaanbieder te vinden. Maar onlangs is besloten dat de verhuisdatum uiterlijk 1 oktober wordt. Dit komt doordat de zorg niet meer gegarandeerd kan worden, omdat steeds meer personeel de Rigtergroep verlaat.

'Kwalijke zaak'

Bijna de helft van de cliënten heeft inmiddels zelf een oplossing kunnen vinden. Maar de overgebleven cliënten zitten nu met de handen in het haar. 'Mensen met autisme die niet met verandering en verhuizing kunnen omgaan, moeten halsoverkop hun huis verlaten. En dat is een kwalijke zaak. Het gaat hier om kwetsbare groepen. Dit soort manoeuvres moet je goed voorbereiden. Je moet de zorg kunnen garanderen voordat je de zorg stop zet. Je moet dit zorgvuldig doen en ze niet zomaar ergens neerzetten.'

Molenaar vindt de oplossing om de cliënten in het leegstaande verpleeghuis De Doekenborg te zetten niet goed. 'Er is niet eens een keuken. Je moet vanuit de mens kijken, wat heeft deze nodig. Het moet financieel te behappen zijn, maar zomaar, zonder van tevoren goed af te tasten wat er precies nodig is, vind ik echt erg.'

'Zorggeld is voor wonen gebruikt'

De cliënten betalen de zorg uit hun eigen persoonsgebonden budget. Het gaat om budgetten van zo'n 30.000 euro of meer. Volgens een bron die anoniem wil blijven woonden de cliënten in appartementen waar 700 tot 1200 euro huur voor betaald moest worden. Dit kunnen cliënten vaak niet zelf opbrengen.

Omroep Gelderland sprak met diverse betrokkenen en hieruit wordt duidelijk dat cliënten een klein deel van de huur, bijvoorbeeld 250, 300 of 600 euro per maand betaalden en dat de Rigtergroep de rest van het nodige bedrag bijlegde. En dat is fraude volgens de gemeente.

Wethouder Bert Frings verklaarde eerder: 'Als wethouder stond ik voor de moeilijke keus om een onrechtmatige situatie over de besteding van geld te laten bestaan. Want er wordt met geld voor zorg wonen betaald, dat mag niet. Versus het feit dat je 47 mensen de vloer onder hun voeten vandaan slaat door te zeggen: dat mag niet.'

'Klachten werden van tafel geveegd'

Daarnaast kregen cliënten volgens de gemeente niet de hoeveelheid zorg waar ze recht op hebben. 'Onze zoon moest zelf maar vragen om zorg was de afspraak. Dat was ideaal voor hem. Want hij wilde het liefst met rust gelaten worden. Het is voor ons onduidelijk hoeveel zorg hij heeft gekregen', zeggen ouders die anoniem willen blijven. 'Ze vragen alleen: "Hoe is het vandaag? Loop je nog ergens tegenaan?" Als er niets is dan gaan ze weer. Een heleboel ouders en gezinnen hebben erover geklaagd, maar onze klachten werden van tafel geveegd.'

Rigtergroep ontkent beschuldigingen

De advocaat van de Rigtergroep zegt dat er wel voldoende zorg is geleverd. De Rigtergroep zegt van de gemeente nooit de ruimte te hebben gekregen om uitleg te geven.

Advocaat Gerrit Jan Pulles zei eerder in een reactie: 'Om de zorg die RIgter levert goed te organiseren, staat een enorm apparaat. Dat moet ook betaald worden en dat zie je niet terug op een factuur. Rigter had de gemeente dat graag uitgelegd, maar daar kreeg men de tijd niet voor.' Hij noemde het een zorgelijk overheidsoptreden. 'Het is duidelijk dat de gemeente niet weet hoe het persoonsgebonden budget werkt bij begeleid wonen en verkeerde conclusies trekt.'

