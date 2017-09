Broodje sprinkhaan: smakelijk of niet?

De gedroogde insecten worden geserveerd op een bagel met verse avocado en wat zongedroogde tomaatjes. 'Er zit niet heel veel smaak aan. Het is best goed te doen', zegt Inge van Breda van Omroep Gelderland, die het broodje dinsdag testte.

Insecten worden bijvoorbeeld in Afrikaanse landen op grote schaal gegeten. De beestjes zitten vol eiwitten en zijn veel minder milieubelastend dan andere vleesconsumptie.

De Bug Bagel kost, afhankelijk van de bagel en de toppings die je kiest, bijna 7 euro. Het is niet bekend of het broodje populair is onder de klanten.