Vitesse-scout Marc van Hintum waarschuwt: Italianen zijn sluipmoordenaars

ARNHEM - Marc van Hintum weet wat het is. Hij speelde zelf prachtige wedstrijden in de Europa Cup voor Vitesse. 'We moeten geen calimero gedrag vertonen.'

In de Europese hoogtijdagen van Vitesse, tussen 1997 en 2001, speelde de voormalig rechtsback 13 wedstrijden voor de Arnhemse club in de Europa Cup 3. Samen met grote namen uit het Vitesse verleden als Theo Janssen, Dejan Stevanovic, Michel Kreek en Nikos Machlas. Zo speelde Van Hintum zinderende wedstrijden in 2000 tegen Inter Milan en versloeg hij met Vitesse in 1998 AEK Athene met 3-0.

Onvergetelijke trips

'Het is waar je een heel seizoen voor hebt gewerkt als speler en als het dan zo ver is, wil je dat het avontuur zo lang mogelijk duurt', opent de inmiddels 50-jarige Van Hintum die tegenwoordig hoofd scout is van Vitesse. Hij herinnert zich de reizen naar het buitenland nog goed. 'Het zijn onvergetelijke trips geweest. Die duels tegen Inter Milaan vergeet je nooit meer. De hele beleving rondom zo'n wedstrijd is zo anders dan een gewone competitiewedstrijd. En het is ook de ontwikkeling die je doormaakt. Voor spelers is het heel belangrijk als je op dit podium mag spelen. Je leert ontzettend veel.'

Mes tussen de tanden

Van Hintum kent de kwaliteiten en de kracht van het Italiaanse voetbal, maar hoopt ook dat de spelers niet te veel respect tonen donderdag tegen Lazio Roma. 'Je moet geen calimero gedrag gaan vertonen. Nederig opstellen is niet nodig. Je hebt een kans als je met het mes tussen de tanden speelt. Een gelijkspel? Dat zou prima zijn. Vitesse moet denk ik ook niet wanhopig op zoek gaan naar een goal. Het is zaak ontzettend scherp te zijn tegen dit soort ploegen, want het zijn sluipmoordenaars.'

Plotseling in 't netje

Lazio Roma is ook nog eens in vorm getuige de eclatante 4-1 zege van zondagavond op AC Milan. Van Hintum predikt geduldig voetbal van Vitesse. 'In een open competitie als de eredivisie in Nederland heb je al gauw het gevoel we zijn de baas op het veld. Het komt goed. Als je dat tegen een Italiaanse ploeg denkt, ligt ie plotseling in het netje. Het zijn ook nog eens bijna allemaal internationals. Maar je kunt het ze altijd moeilijk maken als je de juiste drive hebt en er ongelooflijk veel energie in stopt.'

Vol gas

Van Hintum hoopt dat Lazio Roma de eerste klus in de poulefase te gemakzuchtig opneemt. 'Dat zij denken wat is Vitesse eigenlijk. Wat stelt het eigenlijk voor? Ja, het is misschien logisch dat ze dat denken. Hopelijk kunnen we daar donderdag in een mooie ambiance van profiteren. In deze selectie zit veel individuele kwaliteit. De balans is goed. Ik hoop dat we vol gas kunnen geven.'