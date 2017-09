Mogelijk kleine windmolens langs A348 bij Velp

VELP - Er zijn plannen voor kleine windmolens op bedrijventerrein De Beemd langs de snelweg A348 in Velp. Het idee komt van de initiatiefnemers van het project 'Laat maar waaien'.

Het is de bedoeling dat de kleine windmolens tijdelijk worden geplaatst voor met name educatieve doelen. De initiatiefnemers hebben aan de gemeente Rheden gevraagd of zij een stukje grond op De Beemd voor een jaar mogen gebruiken.

Het gaat om een kavel bij de ingang van het bedrijventerrein. De gemeente Rheden wil in principe aan het initiatief meewerken en de grond beschikbaar stellen.

Geldschieters gezocht

Het is nog niet zeker dat de windmolens er komen. De initiatiefnemers moeten eerst nog geldschieters zien te vinden en bovendien moet er ook draagvlak worden gevonden bij de Stichting Bedrijventerrein De Beemd.

Het project is niet uniek. Eerder werd dit ook gedaan in Arnhem en Haarlemmermeer. Binnen dit project worden, samen met leerlingen, kleine windmolens gemaakt en neergezet. Op deze manier leren basisscholieren over techniek en duurzaamheid. De windmolens zijn te klein om energie te leveren aan het stroomnet.