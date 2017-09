Dijksma: geen laagvliegende vliegtuigen over Veluwe

Protestactie in Den Haag. Foto: Omroep Gelderland

DEN HAAG - Er vliegen wat staatssecretaris Dijksma betreft over een paar jaar geen vliegtuigen laag over de Veluwe. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De vliegtuigen van Vliegveld Lelystad klimmen straks naar ruim 2,5 kilometer hoogte om om Apeldoorn heen af te buigen naar het zuidwesten. Daarmee moet de geluidshinder voor de Veluwe minder zijn. Eerder was sprake van 1800 meter hoogte. Voor het parachutespringen op Teuge is geen oplossing gevonden. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. In ruil voor het wegvallen van de parachutespringers krijgt Teuge ander luchtverkeer toegewezen. De plannen zorgden voor veel onrust op de Veluwe. Actiegroepen overhandigden dinsdag ruim 80.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Zie ook: Ruim 80.000 keer 'nee' tegen lage vliegroutes