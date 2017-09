Jongen (14) in been gebeten door hond

PUTTEN - Een 14-jarige jongen uit Putten is maandagavond in zijn bovenbeen gebeten door een hond. Dat meldt de politie.

Het incident vond om 19.30 uur plaats op de hoek van de Van Gheenstraat met de Nijkerkerstraat in Putten. Het is niet bekend door wat voor een hond de jongen werd gebeten en of deze losliep of niet.

De jongen schrok van de beet, waardoor er geen contact is geweest met het baasje van het dier. Het is onbekend hoe het met de jongen gaat. De politie vraagt getuigen zich te melden.