'Bewusteloze man (18) hard getrapt' tijdens kermis in Twello

TWELLO - Een 18-jarige man uit Loenen is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt tijdens een vechtpartij in Twello, waar op dat moment kermis was. Dat meldt de politie dinsdag.

Aanleiding voor de vechtpartij rond 1.00 uur op het Marktplein was een ruzie tussen twee groepen jongeren. Volgens getuigen belandde de Loenenaar tijdens de vechtpartij op de grond. Toen hij al bewusteloos op de grond lag, zou hij nog hard getrapt zijn. Het slachtoffer liep een gebroken neus en een gebroken jukbeen op. Hij moest worden geopereerd. De politie heeft diverse jongeren gesproken, maar zoekt nog getuigen van de vechtpartij, bijvoorbeeld mensen die het incident gefilmd hebben.