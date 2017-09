Omroepen bieden petitie aan in Den Haag

DEN HAAG - Diverse omroepen, waaronder REGIO8, hebben dinsdagmiddag een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer om te investeren in de toekomst van lokale journalistiek. Met de gevraagde 30 miljoen moet de waakhondfunctie in gebieden als de Achterhoek gestimuleerd worden.

'Het doel is om aandacht te vragen voor de situatie waarin lokale omroepen verkeren', zegt directeur Marc Visch van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. 'Veel omroepen hebben moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen, terwijl wij het heel belangrijk vinden dat deze pijler in het publieke bestel volwassen aandacht gaat krijgen.'

De NLPO zet zich in voor de professionalisering van lokale omroepen en de vorming van streekomroepen. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er in een eerder stadium ingezet op de omvorming van 260 lokale omroepen tot zo'n 80 streekomroepen.

Indien de petitie leidt tot de gewenste gelden krijgt de journalistiek in de Achterhoek een boost. 'Met dat geld kunnen wij programma's maken met verdieping en kunnen wij onderzoeksjournalistiek instellen. Het betekent gewoon meer nieuwsvoorziening voor de Achterhoek', stelt directeur Peter Berendsen van REGIO8, recent verkozen tot Omroep van het Jaar 2017.

Rol van gemeenten

De Kamerleden die de petitie in ontvangst namen, zeggen dat ze de lokale journalistiek een warm hart toedragen. '’Volgens mij is het na de afgelopen jaren, waarin er toch best wel een kaalslag bij regionale en lokale media heeft plaatsgevonden, echt tijd om weer te bouwen aan een journalistiek die echt de waakhondfunctie kan vervullen', vindt Peter Kwint van de SP.

'We maken ons zorgen over de kwaliteit, de ene gemeente maakt er werk van en de andere niet. Wij vinden dat ook gemeenten de verantwoordelijkheid moeten nemen om de lokale omroep goed te financieren', vult Harry van der Molen namens het CDA aan.