Meisje (14) uit Doetinchem vermist

DOETINCHEM - Een 14-jarig meisje uit Doetinchem is sinds dinsdagochtend vermist. Ze is vanuit huis naar school gegaan, maar is daar niet aangekomen.

De ouders van het meisje hebben de politie ingeschakeld, maar er is voor zover bekend nog geen spoor van haar te bekennen. Het meisje heeft een getinte huidskleur, is 1.60 meter lang en heeft een slank postuur. Ze draagt een bril en heeft een blauwe fleece-jas, een zwarte broek, een zwart T-shirt en witte sportschoenen aan. Mogelijk draagt ze een hoofddoek en rijdt ze op een blauw/zilverkleurige Giant-damesfiets.