Ambtenaren zetten dorpsbewoners aan het werk

Foto: Omroep Gelderland

AMMERZODEN - Het is niet meer de overheid die alles bepaalt en betaalt. Het past niet meer bij deze tijd, vinden ze in Maasdriel. De samenleving is steeds kritischer en inwoners willen ook zelf meer meebepalen. Gemeentes hebben ook steeds minder te besteden, waardoor inzet van de eigen bevolking gewenst is.

In de gemeente Maasdriel gaan ambtenaren deze maanden dan ook de straat op om mensen te bevragen naar hun wensen. Hoe vinden ze hun dorp en wat kan er nog beter? Maar ook vooral wat ze zelf zouden kunnen doen. Het artikel gaat onder de video verder. Goede initiatieven worden door de gemeente ook geholpen. Over twee jaar heeft Maasdriel daar ook twee ton voor over. De eerste initiatieven zijn al van de grond gekomen. Concert voor ouderen door motorclub Het dorp Well onderhoudt de eigen groenbakken, die door de gemeente zijn neergezet. Er zijn in Hedel voetbalwedstrijden georganiseerd door jongeren. Een motorclub kwam met een groot concert speciaal voor ouderen. Alle ideeën worden uiteindelijk tijdens bewonersavonden in de dorpen besproken. De eerstvolgende is op 21 september in Ammerzoden. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.