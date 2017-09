Ernstige mishandeling tijdens Twello's Klompenfeest

Rond 01.00 uur die nacht, slaat de sfeer om. Verschillende jongeren gaan met elkaar op de vuist. De jongen van 18 uit Loenen is zwaar mishandeld en liep een gebroken neus en gebroken jukbeen op. Daarvoor is hij in het ziekenhuis behandeld. Volgens getuigen zou de jongen zelfs toen hij al bewusteloos op de grond lag, nog hard getrapt zijn.

Conflict

De aanleiding voor de vechtpartij was een conflict tussen twee groepen jongeren. De politie heeft meerdere van deze jongeren gesproken, maar toch is de politie nog steeds dringend op zoek naar getuigen van de vechtpartij. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is die nacht, op het marktplein.

Gefilmd

Misschien zijn er mensen die het incident gefilmd hebben of nog niet met de politie hebben gesproken. Bij de opsporingstiplijn of meld Misdaad Anoniem zitten ze klaar voor alle informatie.

Tips

Politie 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.