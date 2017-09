Rechter gelooft onderzoek naar kinderporno niet, man cel in

HET HARDE - Een 54-jarige man uit 't Harde is dinsdag veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij maakte zich schuldig aan het verwerven, verspreiden en in het bezit hebben van kinderporno.

Volgens de man deed hij onderzoek naar gewelds- en zedenmisdrijven, waaronder kinderpornografie. Hij ging er vanuit dat hij kinderpornografisch materiaal mocht hebben, omdat het voor een wetenschappelijk doel zou worden gebruikt.

De rechtbank vond dat niet aannemelijk en constateerde bovendien dat de 54-jarige man niet beschikte over een ontheffing voor het materiaal.

De man heeft in acht jaar tijd een grote hoeveelheid kinderporno verworven. Ook verspreidde hij vijf afbeeldingen. Daarnaast had de man drie afbeeldingen van porno tussen mens en dier in zijn bezit.