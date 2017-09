Geldinzameling door optredende veteraan na trauma: 'Zwijg niet!'

ARNHEM - Volle zalen trekken ze. Zes Gelderse muzikanten die een Afghanistan-veteraan helpen zijn verhaal te vertellen op podia door het hele land. Een verhaal over traumaverwerking en het doorbreken van het zwijgen daarover. Ze willen nu hun muziek professioneel laten vastleggen op cd. En daar is geld voor nodig.

Bas en Danny Rysavy (Gaanderen), Fondy Hartman (Ede), Gijs Pelgrom (Arnhem), Marcel Peters (Gendt) en Marijn Meijer (Gaanderen) zijn muzikanten in hart en nieren. De reacties op wat ze doen zijn overweldigend: uitverkochte zalen, aandacht op radio, televisie en in kranten. En dat is precies waar het ze om te doen is: aandacht voor de boodschap die ze tijdens hun optredens uitdragen.

Hulpverlener wordt zelf slachtoffer

Ze spelen covers van bekende nummers die het verhaal ondersteunen dat veteraan Erik Krikke uit Steenwijk op het podium vertelt. De voorstelling heet 'Operatie Geslaagd. Afghanistan: Van oorlogschirurgie naar PTSS'.

Als operatieassistent in Afghanistan kreeg Krikke ontelbare oorlogsslachtoffers onder ogen met de meest afschuwelijke verwondingen. Na thuiskomst liet alles wat hij gezien had hem niet meer los. De hulpverlener werd zelf slachtoffer, slachtoffer van een posttraumatische stressstoornis.

Hij zweeg hardnekkig over de ellende die hij had moeten doorstaan. Die dreef hem zodanig tot waanzin, dat hij bijna een einde aan zijn leven had gemaakt. En dat is precies de reden waarom Krikke en de Gelderse muzikanten nu aan iedereen die het maar horen wil uitdragen wat Krikke heeft geleerd van zijn eigen afschuwelijke ervaringen: Zwijg niet, spreek. Vraag hulp!

Steun en troost

Dat verklaart ook de titel van het album dat ze nu willen opnemen: Break the silence. Geen covers zoals in de theatershow, maar eigen nummers die het verhaal van Krikke raken. De groep van zeven noemt zich inmiddels 7even Bridges, omdat dat is wat ze willen doen: bruggen bouwen, verbinding maken.

En dat lijkt aardig te lukken. Andere veteranen, hulpverleners en talloze anderen vinden steun en troost bij het verhaal van Krikke. Emoties zinderen door de theaterzalen, tranen vloeien rijkelijk. Krikkes boek moet bijgedrukt worden, wordt inmiddels vertaald in het Engels en komt beschikbaar in 245 landen.

Crowdfunding

Het opnemen en produceren van het debuutalbum moet gaan gebeuren in de Sound Vision Studio in Arnhem. Na de productie wordt de zogenoemde mastertape dan naar de wereldberoemde Abby Road Studios in Londen (die van het zebrapad met de Beatles) gestuurd voor de laatste stap in het productieproces: het masteren.

Naast de eigen investeringen die de initiatiefnemers doen is nog een kleine 10.000 euro nodig om het album te kunnen realiseren. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen zijn ze nu een crowdfundingsactie gestart. Een derde van het geld is al binnen. Tegenprestaties van de mannen variëren van een gesigneerde cd, vrijkaarten voor de theatertour tot een privé-huiskameroptreden.

In november staan de heren in een uitverkocht Amphion in Doetinchem, een maand later in besloten kring voor de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen en in februari in Theater De Storm in Winterswijk. Andere optredens vindt u hier.

Reportage van oktober 2016 waarin Krikke zijn verhaal doet:

Zie ook: