Op je tachtigste naar de Old School

ARNHEM - Wist u dat het recept van de lekkerste huzarensalade van de vroegere Fox Automatiek in Arnhem niet verloren gaat? Studenten en vrijwilliger Henk Altena maken de 'wereldberoemde' salade vandaag samen met mevrouw Poortvliet, de bedenkster van de salade. Een typisch voorbeeld van de allereerste Old School in Nederland, die officieel start in woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem.

Maya Lievegoed heeft het concept naar Vreedenhoff gebracht en haar doel is helder: 'Ik wil kennis naar boven halen bij deze oude bewoners en die delen met anderen. Oude mensen weten zoveel, hebben zoveel meegemaakt. Dat mag en hoeft niet verloren te gaan.'

Vreedenhoff Arnhem heeft dus de primeur. Met de hulp van 27 studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Rijn IJssel en Artez en een heleboel vrijwilligers starten er allerlei projecten. Zo gaan studenten van Artez bezig met het maken van een Godententoonstelling. Daarvoor praten ze met bewoners aan de hand van eigen voorwerpen van deze mensen.

Train je kennis-detectivespier!

Maya Lievegoed: 'Door met de ouderen in gesprek te gaan, vinden de interviewers van het Old School Team nieuwe kennis. Want een oudere heeft niet alleen kennis over zijn voormalige baan, maar bijvoorbeeld ook over de tijdsgeest, of de kleding van toen. Ik noem het de ‘kennis-detectivespier’ die de interviewers hiermee trainen. Die kennis kunnen ze vervolgens inzetten bij hun eigen werk of opleiding. En de oudere bewoners worden hierdoor meer geactiveerd.'

Het Old School Team in de studio van Omroep Gelderland:

Old School is niet onopgemerkt gebleven. Ook vanuit andere centra is al belangstelling. In een woonzorgcentrum in Loon op Zand start volgend jaar ook een Old School.