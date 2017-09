Jubileumconcert Jannes volledig uitverkocht

ARNHEM - Het concert van volkszanger Jannes in stadion GelreDome in Arnhem is helemaal uitverkocht. Dat meldt de artiest op Facebook.

De zanger viert op 7 oktober dat hij vijftien jaar in het vak zit. 'Lieve mensen, ik ben sprakeloos', schrijft hij. 'Wij zijn uitverkocht. Wij gaan er met z'n allen een heel groot feest van maken.' Jannes treedt op met een zestienkoppige bigband.

De tekst gaat verder onder de videoclip.

'GelreDome is eigenlijk de beste plek. Het is namelijk voor bijna iedereen even ver rijden. Vier jaar terug stond ik in Ahoy, maar toen vertelden veel mensen dat ze erg ver moesten rijden. Nu is het lekker centraal en kunnen er meer mensen komen', vertelde Jannes eerder aan Omroep Gelderland.

Geheimzinnig

Zaakwaarnemer Menno Muis doet geheimzinnig over het aantal verkochte kaarten. 'We doen daar nooit uitspraken over', laat hij weten. Volgens Muis blijft het bij het concert op 7 oktober in GelreDome. 'We hebben het wel gehad over een tweede concert, maar we laten het bij het ene optreden.'