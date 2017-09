Overval tankstation Culemborg

De overvaller schreeuwt 'Geef het geld! Nu' en gooit een zwart tasje op de balie. De medewerkster geeft de man het geld uit de kassa. Met de buit rent de dader weg.

Vluchtroute

De overvaller rent vanuit de Lanxmeersestraat de shop van het tankstation binnen. Nadat de buit in het tasje is gestopt, rent hij weer richting de Lanxmeersestraat, bij de rotonde gaat hij linksaf de Beethovenlaan in in de richting van het Koningin Wilhelmina College en daarna vlucht hij de wijk Terweijde in.

Onderzoeksvragen

wie weet er meer over deze overval?

wie heeft de overvaller in de buurt gezien kort na de overval op vrijdag 7 juli rond 23.00 uur?

misschien heeft de overvaller in de buurt staan posten, is iemand dat opgevallen?

Signalement

man

volgens het slachtoffer is hij Marokkaans

sprak met Marokkaans accent

politie denkt dat de verdachte uit Culemborg komt.

droeg die dag zwarte kleding

bivakmuts

en handschoenen zonder vingertoppen

zwart vuurwapen

Tips

Politie 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.