Vliegtuigbom onder de weg, lange files verwacht richting Arnhem

HAMMINKELN - De Duitse autosnelweg A3, die naar Arnhem leidt, is volgende week richting de grens met Nederland vijf dagen dicht tussen Wesel en Hamminkeln.

Dat meldt Rheinische Post.

De verouderde weg heeft een opknapbeurt nodig en die wordt voorafgegaan door een onderzoek. Na luchtopnames bestaat het vermoeden dat een vliegtuigbom onder de weg ligt.

Verkeer richting de grens bij Beek, waar de Duitse A3 overgaat in de A12, moet de hele week omrijden. In Duitsland worden lange files verwacht. Volgens een projectleider is er geen alternatief voor de wegafsluiting.