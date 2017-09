Hoeveel miljonairs telt jouw gemeente?

Foto: Pixabay

ROZENDAAL - Het is opnieuw een feit: in Rozendaal wonen de meeste rijke mensen van Gelderland. Het percentage miljonairs ligt op 6,1 procent. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het CBS. Lochem volgt op gepaste afstand. Daar is 3,6 procent van de inwoners miljonair.

Op 1 januari 2015 werden 105.000 huishoudens geteld met een vermogen van een miljoen euro of meer. Dat komt neer op 1,6 procent van de totale Nederlandse bevolking. Het gemiddelde vermogen van de miljonairshuishoudens is 2,9 miljoen, zo'n 55 keer het vermogen van de gemiddelde Nederlander. De rijkste 1,4 procent voelt zich gezonder, rookt minder en houdt het in een huwelijk vaker vol. De werkende miljonairs bevinden zich vaak in de landbouw, en dan vooral in de melkveebedrijven. Benieuwd hoeveel miljonairs er in jouw gemeente wonen? Zie ook: Wat verdient uw buurman?

Hoe rijk zijn de mensen in uw buurt? Reageren op dit bericht? Mail de redactie.