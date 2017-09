UB40 komt naar Arnhem

ARNHEM - De legendarische Britse reggaeband UB40 geeft zondag 28 januari een concert in Musis Sacrum in Arnhem.

UB40 was in de jaren 80 en 90 razend populair. Ze hadden hits als '(I Can’t Help) Falling In Love With You', 'Kingston Town', 'I Got You Babe' en natuurlijk 'Red Red Wine'. Ali Campbell, die bij al deze nummers de rol van leadzanger had, stapte in 2008 uit de band. Zijn broer Duncan nam daarna het stokje over.

Voor wie alvast in de stemming wil komen:

Werklozenformulier

Overigens verwijst UB40 met z’n naam naar het ‘Unemployment Benefit Form 40’. Dat is het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een uitkering te krijgen. Na het eerste album ‘Signing Off’ (1980) konden de bandleden zich permanent uitschrijven bij de plaatselijke UWV.

Sindsdien bracht de groep 18 studio- en vier live albums uit en besteeg de band uit Birmingham met meer dan 50 singles de internationale hitlijsten. UB40 ontving viermaal een Grammy-nominatie voor Beste Reggae-album en verkocht wereldwijd meer dan 70 miljoen platen.

De voorverkoop voor het concert in Arnhem start vrijdag om 10.00 uur. Een kaartje kost 40 euro. Het optreden is in de nieuwe Parkzaal van Musis.