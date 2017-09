Hoogleraar vergelijkt bio-industrie met holocaust

NIJMEGEN - 'Vonk maakt zonder scrupules, onder de vlag van de Radboud Universiteit en in navolging van Adolf Hitler van mijn grootouders varkens.' Woorden van Frits Barend in een opiniestuk in het Parool. Ze zijn onderdeel van een golf van kritiek op een opiniestuk in NRC van Roos Vonk, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar werkgever neemt nu publiekelijk afstand van haar woordkeuze.

Vonk stelt in haar schrijven dierenleed gelijk aan de Holocaust. Ze vergelijkt varkensstallen en pluimveebedrijven met concentratiekampen. Het college van bestuur van de Radboud Universiteit vindt de verwijzing van Roos Vonk naar de holocaust in het opiniestuk in NRC van 21 augustus niet kunnen.

Collegevoorzitter Daniel Wigboldus: ‘Iedereen mag stelling nemen in het publieke debat. Maar de verwijzing die Roos Vonk in het stuk maakt naar de holocaust is in onze ogen onnodig en kwetsend. Het college betreurt het dat door het gebruik van de term holocaust zoveel mensen geraakt zijn.'

Vonk en het college hebben hierover gesproken en ze is het met het college eens. Eerder heeft Vonk zelf al aangegeven in NRC dat het beter zou zijn geweest als ze de verwijzing naar de holocaust achterwege zou hebben gelaten.

Kwaadaardig

Frits Barend veegt de vloer aan met Vonk in zijn reactie in Het Parool. 'Bij geen normaal denkend mens zou het ook maar mogen opkomen om varkensstallen te vergelijken met concentratiekampen', schrijft hij.

En even verder in het stuk: 'Je kunt diverse argumenten bedenken om de kwaadaardigheid van het orakel uit Nijmegen aan te tonen. [...] Door de op commercie gestoelde varkensstallen te koppelen aan de Holocaust, maakt professor Vonk van mijn grootmoeder Eva Barend-Carels en mijn grootvader Abraham Mozes Barend vetgemeste varkens en dus vermoorde handel.'

Barend verwijt Vonk een beschavingsprobleem: 'Ik kijk wel link uit om haar antisemiet te noemen. Om publicist Abel Herzberg te parafraseren: als je van vetgemeste varkens vermoorde Joden maakt, heb je een beschavingsprobleem. Ik ben benieuwd of de bestuurders van de katholieke universiteit in Nijmegen vinden dat ze met hoogleraar Roos Vonk een beschavingsprobleem in huis hebben.

Verlegenheid

Het is niet voor het eerst dat de hoogleraar sociale psychologie op het matje geroepen wordt door het Nijmeegse college van bestuur. Ze kreeg toen een officiële berisping nadat ze samen met professor Diederik Stapel in 2011 een onderzoek publiceerde waar niet van bleek te kloppen. Strekking van de conclusies van dat onderzoek: vleeseters zijn agressieve hufters.

Toen ze twee jaar later in een tweet verwoordde dat ze minister Henk Kamp op z’n bek wilde slaan moest ze weer op het matje komen bij haar werkgever. ‘Een wetenschapper, en zeker een hoogleraar, is dat 24 uur per dag en zeven dagen per week en dient zich daarnaar te gedragen’, verwoordde het college van bestuur het destijds in een verklaring.

