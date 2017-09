VIDEO: Duizenden sjaals Vitesse de lucht in, maar hoe worden ze gemaakt?

De Arnhemmers beginnen het bal in stadion GelreDome tegen Lazio Roma.

De fabriek van Erna de Reuver kreeg de order vorige week. 'Met 5 mensen is de breifabriek 24 uur per dag in touw', legt de eigenaar uit. Worden de sjaals met de hand gemaakt? 'Neehee, daarvoor hebben we een machine', zegt ze tegen verslaggever Thijs Boelens.

Voor de fabriek is het volgens De Reuver 'een hele dikke opdracht. We gooien alles aan de kant. We hebben met spoed garen in de juiste kleuren laten komen, ook dat speciale blauw van Lazio Roma.'

Want ook de tegenstander siert de sjaal van Vitesse.

Breien, persen, knippen, vouwen

Aan Thijs legt De Reuver het procédé uit. Na het breien worden de sjaals geperst en duwen rollen de krulrandjes uit de sjaals. 'Ze worden als het ware platgestreken', vertelt De Reuver, 'zodat ze kunnen worden gestikt en dubbel genaaid.'

En tot slot worden de sjaals geknipt, gevouwen, voorzien van stickers en verpakt in dozen voor transport.

Na deze week komen er nog meer sjaals bij. Ook voor de latere groepswedstrijden in de Europa League van Vitesse in Arnhem, tegen Zulte Waregem en OGC Nice, worden ze gemaakt.

En dan draait de machine in Boven-Leeuwen weer op volle toeren.

