Vermiste vrouw (80) weer terug

WAGENINGEN - Een 80-jarige vrouw die sinds dinsdagochtend werd vermist in Wageningen is weer terecht. Een oproep van de politie via Burgernet leverde aanvankelijk niks op.

De bejaarde vrouw was voor het laatst gezien in de omgeving van de Melkweg. Waar de vrouw is gevonden en in welke toestand is niet bekendgemaakt.