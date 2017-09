Breifabriek in Boven-Leeuwen maakt overuren voor Vitesse

ARNHEM - Breifabriek De Reuver in Boven-Leeuwen is deze week dag in nacht in touw om duizenden sjaaltjes voor Vitesse te maken. 'Al het andere werk gaat aan de kant', aldus Erna de Reuver.

Met een klein groepje mensen is de fabriek 24 uur per dag in touw, aldus de eigenaresse. 'Het is een mooie opdracht, maar er staat wel druk op. Er zijn al vele dozen richting Arnhem gegaan, maar we maken er nog meer.'

Het is de bedoeling dat donderdag ongeveer 4 duizend sjaals met opdruk Vitesse - Lazio Roma zichtbaar zijn in het stadion. Het logo van de Italiaanse club is afgebeeld met blauw en grijze kleuren. Het bedrijf in Boven-Leeuwen maakt ook sjaaltjes voor de wedstrijden tegen de andere tegenstanders in de poule, Zulte Waregem en Nice.

De Reuver maakte ook sjaaltjes voor Ajax toen de Amsterdamse club vorig seizoen de halve finale en finale tegen Manchester United bereikten. 'Ook toen moesten we in korte tijd heel veel doen. Net als nu gaat al het andere werk dan voor even aan de kant.' Ook Vitesse wilde vorig seizoen al graag gebruik maken van de diensten van de breifabriek, toen de bekerfinale werd gehaald tegen AZ. 'Maar dat was te kort dag voor ons, ds dat hebben we moeten afzeggen', aldus De Reuver.